Ілон Маск знову обрушив курс біткоїну

Біткоїн різко впав в ціні після зростання до локального максимуму. Винуватцем обвалу курсу знову став засновник Tesla Ілон Маск, який пожартував в Twitter про розставання з біткоїном, повідомляє Сьогодні.

Маск опублікував твіт зі згадуванням біткоїну та емодзі з розбитим серцем, прикріпивши картинку-мем з трохи зміненою цитатою з пісні групи Linkin Park "In the End": "Тобто, в кінці кінців це було не важливо?"

Пост Ілона Маска в Twitter

Після цього вартість біткоїна просіла відразу на тисячу доларів. Після падіння прискорилося, біткоїн обвалился до 36,6 тис. доларів. Але до 10:05 за київським часом, за даними CoinDesk, головна криптовалюта торгувалася вже в районі 36,8 тис. доларів.

Курс біткоїну 4 червня. Дані: CoinDesk

Твіти і заяви Ілона Маска останнім часом серйозно впливають на котирування біткоїна. У січні 2021 року Маск згадав біткоїн в своїй біографії в Twitter, і курс криптовалюти різко злетів. Однак в травні курс біткоїна обвалился після заяви Маска, що Tesla перестає приймати оплату в біткоїнах. Падіння посилилися на тлі твіта мільярдера, в якому інвестори побачили натяк на те, що компанія готується до продажу купленої раніше криптовалюти.