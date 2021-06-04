Данія заборонила будівництво "конкурента" Nord Stream 2

Данія відкликала 31 травня екологічний дозвіл на будівництво газопроводу "Балтійська труба", який вважають можливим конкурентом російського "Північного потоку-2". Відповідно до початкового графіку, газопровід повинен бути готовий в жовтні 2022 року, повідомляє Обозреватель.

Так, 12 липня 2019-го Датське агентство по охороні навколишнього середовища видало екологічний дозвіл на будівництво берегової ділянки "Балтійської труби" через Данію.

Однак Апеляційний рада з питань довкілля та продовольства відхилив дозвіл 31 травня 2021 року. Робота буде припинена.

Данський оператор системи передачі і данський інвестор проєкту пояснюють, що Датське агентство по охороні навколишнього середовища видало екологічний дозвіл до того, як надало достатнє пояснення того, як різні види дрібних тварин (польові миші, кажани) та місця їх проживання будуть захищені під час робіт .Протяжність берегового газопроводу в Данії складає близько 210 км.

"Шкодую про це рішення. Коли в 2019 році ми отримали екологічний дозвіл від властей щодо "Балтійської труби", було підтверджено, що необхідно провести подальшу роботу по низці заходів, що забезпечують сприятливі умови життя для дрібних видів тварин, які мешкають в деяких місцях уздовж узбережжя Балтійський трубопровідний маршрут.

З тих пір ми продовжуємо працювати над низкою заходів щодо захисту цих тварин. Однак апеляційна комісія стверджує, що всі заходи повинні бути повністю визначені до видачі екологічного дозволу, – сказала заступник директора і керівник відділу будівельних проєктів Energinet Маріан Кааг.

"Балтійська труба" – газопровід між Польщею та Данією. По завершенні будівництва даного об'єкта планувалося підключення до норвезької газотранспортної мережі та транспортування природного газу з Норвегії до Польщі, через Данію. Раніше влада Польщі заявляла про плани замінити російський газ імпортом з Норвегії та США.