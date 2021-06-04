В Україну повернувся капітан судна, якого утримували на Шрі-Ланці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до України повернувся український капітан судна Avant Garde Генадій Гаврилов. Його з 2016 року утримували на Шрі-Ланці, повідомляє РБК-Украина.

За словами глави української дипломатії, обвинувачення щодо капітана були безпідставними.