В Україну повернувся капітан судна, якого утримували на Шрі-Ланці
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до України повернувся український капітан судна Avant Garde Генадій Гаврилов. Його з 2016 року утримували на Шрі-Ланці, повідомляє РБК-Украина.
За словами глави української дипломатії, обвинувачення щодо капітана були безпідставними.
"Вітаю з поверненням додому українського капітана судна Avant Garde Генадія Гаврилова, якого з 2016 року утримували на Шрі-Ланці за безпідставними звинуваченнями. Дипломати були поруч і боролися за звільнення. Наприкінці травня суд нарешті його виправдав. Нині він вже в Одесі", - написав Кулеба.