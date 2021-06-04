Фірма сина Януковича володіє частиною бізнес-центру в Москві

Журналісти програми "Схеми" виявили компанію, пов'язану з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром, що є власником частини елітного бізнес-центру Atlantic в Москві і земельної ділянки під ним, повідомляє Радіо Свобода.

Власницею 14% частки земельної ділянки, на якій розташований Atlantic, і відповідної частки самого бізнес-центру, відповідно до російського реєстру нерухомості, є компанія "Прайд-М". Її керівник - Олександр Ермольчук.

Як виявили "Схеми", людина з таким же ім'ям і прізвищем мінімум в період 2012-2013 років очолювала два українських акціонерних товариства - "Мако Холдинг" і "Марінсервіс". Згідно з українським реєстром юридичних осіб, бенефіціаром цих підприємств в цей же час був Олександр Янукович.

Також журналісти виявили ще один зв'язок між сином екс-президента Януковича і згаданою московською нерухомістю. За адресою бізнес-центру Atlantic також прописана інша фірма, "Східний альянс", якою володіє Едуард Слинько. "Схеми" встановили, що людина з таким ім'ям і прізвищем раніше займала керівну посаду в українській корпорації "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНІ". Бенефіціаром цієї української корпорації за "Мако Холдинг" також був Олександр Янукович.

Бізнес центр Atlantic побудований в 2014 році і розташований неподалік Київського вокзалу. Від будівлі - в Кремль, йдеться в розслідуванні, 15 хвилин автомобілем. Орендна ставка в рік в цьому бізнес-центрі, за даними російських профільних сайтів з оренди нерухомості, становить близько 600 доларів за квадратний метр.

Також в цьому бізнес-центрі орендують офіс структури російської компанії "Роснефть". "Схеми" відправили запит до Олександра Януковича з проханням про коментар, але відповіді не отримали.