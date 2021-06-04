Білоруським літакам офіційно заборонили посадку в аеропортах ЄС

Журналіст Рікард Йозвяк заявив, що посли Євросоюзу підтримали заборону для посадки літаків білоруських авіаперевізників в аеропортах ЄС. Заборона почне діяти з 5 червня, повідомляє РБК-Украина.

За даними журналіста, офіційно заборону оформлять сьогодні вдень.

"Посли ЄС дали зелене світло забороні на посадку будь-яких літаків білоруських перевізників в аеропортах ЄС. Він повинен вступити в силу опівночі" , - написав Йозвяк.

Нагадаємо, Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволило польоти в небі над Білоруссю лише в надзвичайних ситуаціях.