Дієго Марадоні відкрили пам'ятник

В аргентинському місті Сантьяго-дель-Естеро був урочисто відкритий пам'ятник одному з найкращих футболістів в історії Дієго Марадоні, який помер минулого року, повідомляє УНИАН.

Відкриття пам'ятника висотою п'ять метрів відбулося перед відбірковим матчем ЧС-2022 між Аргентиною і Чилі.

На церемонії відкриття були присутні гравці збірної Аргентини, в тому числі і головна зірка команди - Ліонель Мессі.

Відео опублікував Twitter збірної Аргентини.

#SelecciónMayor La Selección @Argentina participó del homenaje realizado en las inmediaciones del estadio en donde se descubrió una estatua en homenaje a la leyenda Diego Maradona ???????? pic.twitter.com/26naKUUKne — Selección Argentina ???????? (@Argentina) June 3, 2021

фото REUTERS

фото REUTERS

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