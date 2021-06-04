Дієго Марадоні відкрили пам'ятник

Дієго Марадоні відкрили пам'ятник

В аргентинському місті Сантьяго-дель-Естеро був урочисто відкритий пам'ятник одному з найкращих футболістів в історії Дієго Марадоні, який помер минулого року, повідомляє УНИАН.

Відкриття пам'ятника висотою п'ять метрів відбулося перед відбірковим матчем ЧС-2022 між Аргентиною і Чилі.

На церемонії відкриття були присутні гравці збірної Аргентини, в тому числі і головна зірка команди - Ліонель Мессі.

Відео опублікував Twitter збірної Аргентини.

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фото REUTERS
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фото REUTERS

Смерть Дієго Марадони: головне

  • На початку листопада 2020 року Марадона переніс операцію на головному мозку. Йому видалили субдуральну гематому. 11 листопада він був виписаний з лікарні.
  • Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада. Йому було 60 років.
  • Стали відомі останні слова і деталі смерті Марадони.
  • Адвокат Марадони зажадав розслідувати обставини смерті легендарного аргентинця.
  • Церемонія прощання з Марадоною пройшла в президентському палаці в Буенос-Айресі.
  • Похорон легенди футболу відбулися 26 листопада.
  • В результаті розтину була встановлена точна причина смерті Марадони.
  • Особистого лікаря Марадони звинуватили в ненавмисному вбивстві.

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