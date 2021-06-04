Дієго Марадоні відкрили пам'ятник
В аргентинському місті Сантьяго-дель-Естеро був урочисто відкритий пам'ятник одному з найкращих футболістів в історії Дієго Марадоні, який помер минулого року, повідомляє УНИАН.
Відкриття пам'ятника висотою п'ять метрів відбулося перед відбірковим матчем ЧС-2022 між Аргентиною і Чилі.
На церемонії відкриття були присутні гравці збірної Аргентини, в тому числі і головна зірка команди - Ліонель Мессі.
Відео опублікував Twitter збірної Аргентини.
Смерть Дієго Марадони: головне
- На початку листопада 2020 року Марадона переніс операцію на головному мозку. Йому видалили субдуральну гематому. 11 листопада він був виписаний з лікарні.
- Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада. Йому було 60 років.
- Стали відомі останні слова і деталі смерті Марадони.
- Адвокат Марадони зажадав розслідувати обставини смерті легендарного аргентинця.
- Церемонія прощання з Марадоною пройшла в президентському палаці в Буенос-Айресі.
- Похорон легенди футболу відбулися 26 листопада.
- В результаті розтину була встановлена точна причина смерті Марадони.
- Особистого лікаря Марадони звинуватили в ненавмисному вбивстві.