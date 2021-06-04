Падаючий інтерес до Tesla в Китаї обрушив акції компанії

Акції Tesla впали більш ніж на п'ять відсотків на тлі новин про те, що обсяг замовлень на продукцію компанії в Китаї в останній місяць серйозно скоротився, повідомляє "Лента.ру".

Видання Information з посиланням на обізнане джерело написало, що число замовлень в Китаї в травні знизилося до 9800 в порівнянні з більш ніж 18 тисячами замовлень в квітні. Зниження обсягів замовлень Tesla в Китаї в коментарі CNBC підтвердила і дослідницька компанія JL Warren Capital. Там оцінюють рівень обвалення приблизно в 30 відсотків, однак вважають і такий показник катастрофічним.

За останній час Tesla в Китаї зіткнулася з розслідуваннями, що стосуються питань безпеки, і відкликанням продукції. Крім того, компанія змушена розбиратися з проблемами в публічному полі через скарги споживачів.

Передбачувані потужності заводу Tesla в Шанхаї дозволяють виробляти близько півмільйона електромобілів на рік для споживачів в Китаї і на експорт в інші країни Азії і Європи.

За рік акції Tesla впали приблизно на 15 відсотків, а в порівнянні з максимумом 29 січня втратили більше 35 відсотків. 3 червня влада Китаю повідомили, що Tesla повинна буде відкликати більше 700 автомобілів Model 3 через можливі дефекти ременів безпеки і гальмівної системи. З аналогічною вимогою компанія зіткнулася і в листопаді 2020 року - тоді вимоги китайського регулятора стосувалися майже 900 машин.

Раніше в травні компанія змушена була підняти ціни на деякі моделі автомобілів. Глава Tesla Ілон Маск пояснював це тиском зростання цін на сировину, а також вказував на ситуацію з дефіцитом напівпровідників, з яким зіткнулися багато світових компанії. Брак чіпів дозволив їх виробникам підняти ціни на свою продукцію.