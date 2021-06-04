ДБР затримало "касира" Волинської митниці з $700 тис. в авто
Співробітники ДБР затримали
"головного касира" Волинської митниці Михайла Бурдейного з $700 тис. в багажнику автомобіля. Про це пише журналіст Євген Плинський.
Розслідувач зазначає, що
"традиційно в перший тиждень місяця" Бурдейний возив
"касу" з поста Ягодин до Києва. За інформацією Плинського, зазвичай ця сума становила близько $1,5 млн.
Більшу цінність, ніж гроші, має записна книжка з
"дуже відомими прізвищами", яким затриманий передавав гроші, підкреслив журналіст і натякнув, що серед них є
"мрійник", що хотів очолити митницю або стати заступником міністра фінансів.