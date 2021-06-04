ДБР затримало "касира" Волинської митниці з $700 тис. в авто

Співробітники ДБР затримали "головного касира" Волинської митниці Михайла Бурдейного з $700 тис. в багажнику автомобіля. Про це пише журналіст Євген Плинський.

Розслідувач зазначає, що "традиційно в перший тиждень місяця" Бурдейний возив "касу" з поста Ягодин до Києва. За інформацією Плинського, зазвичай ця сума становила близько $1,5 млн.

Більшу цінність, ніж гроші, має записна книжка з "дуже відомими прізвищами", яким затриманий передавав гроші, підкреслив журналіст і натякнув, що серед них є "мрійник", що хотів очолити митницю або стати заступником міністра фінансів.