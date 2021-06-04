Автогаз незначно подешевшав: ціни на АЗС

Роздрібні мережі, що працюють в середньому і економсегментах, з 28 травня по 4 червня знизили вартість скрапленого газу в межах 10-50 коп. / Л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95, повідомляє Enkorr.

Автогаз у мережі AMIC подешевшав на 20 коп./л, до 15,26 грн / л, в мережі ZOG - на 50 коп. / л, до 14,99 грн / л.

Такі мережі як Олас, Motto і Prime знизили ціни в середньому на 10-20 коп. / Л (див. табл.).

На станціях «БРСМ-Нафта» у Вінницькій і Черкаській областях ціна автогазу знизилася на 50 коп. /л і 20 коп. /л відповідно, до 15,99 грн / л. При цьому в Черкаській - на 20 коп. /л, до 15,29 грн / л. У той же час у Дніпропетровській області ресурс подорожчав на 10 коп. / л, до 15,29 грн / л. В результаті середня роздрібна ціна ресурсу по мережі зменшилася на 8 коп. / л, до 15,83 грн / л.

Середня вартість ЗВГ по Україні 4 червня склала 15,69 грн / л (-2 коп. / Л за тиждень).

За даними «А-95», за минулий тиждень автомобільні партії ресурсу самовивозом з ДПС подешевшали на 50 грн / т, до 23 450 грн / т.