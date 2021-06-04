РФ не отримувала від Києва пропозицій по зустрічі Путіна з Зеленським, - Пєсков

Прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков заявив, що жодної ясності щодо зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського немає, повідомляє "Интерфакс".

Про те, "чи буде якась ясність щодо зустрічі із Зеленським ", журналісти запитали Пєскова під час спілкування з ним.

"Ні. Ви всі знаєте ті пропозиції, які зробив президент пану Зеленському. Ви знаєте всі відповіді пана Зеленського. Якісь зовсім конкретні, ділові пропозиції щодо порядку денного потенційної зустрічі за лінією офісу президента ми поки що не отримали", - сказав Пєсков.

Він нагадав про заяви з кабінету Зеленського про намір українського президента обговорити Крим.