У Венеції круїзне судно вперше з початку пандемії перетнуло канал

﻿У Венеції вперше з початку пандемії величезна круїзне судно пройшло через басейн перед каналом Сан-Марко близько 6 години ранку в супроводі буксира і адміністрації порту, пишуть іноземні ЗМІ.

Втім, місцеві жителі не були дуже раді такій події, адже судна проходять через центр міста. Як повідомляється, влада неодноразово обіцяла змінити маршрут величезних суден з міркувань безпеки і захисту навколишнього середовища.

"Венеція страждає, і ми, громадяни світу, не можемо залишатися глухими до її криків", - йдеться у відкритому листі жителів, адресованому італійським офіційним особам.

Після припинення поширення вірусу багато венеціанців не раді поверненню круїзних лайнерів вперше з січня 2020 року. Комітет із заборони великих суден планує провести масовий протест.

Нагадаємо, що в березні італійський уряд ухвалив указ, спрямований на остаточне блокування руху круїзних суден через Венецію, в результаті чого у багатьох склалося помилкове враження, що заборона вже діє.