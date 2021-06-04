В найближчому часі офіційно призначать прес-секретаря Зеленського

Наступного тижня буде офіційно призначений новий прес-секретар президента України Володимира Зеленського. Його ім'я поки тримають в секреті, повідомляє РБК-Украина.

На початку тижня співрозмовники видання розповіли, що вже обраний "шорт-лист" кандидатів. На них чекала особиста співбесіда з Зеленським. Станом на обід п'ятниці, 4 червня, рішення майже прийнято.

"Президент практично обрав. Наступного тижня буде указ" , - уточнило джерело в ОП.

Ім'я нового прес-секретаря Зеленського в офісі поки не називають.

Нагадаємо, прес-секретар президента України Юлія Мендель в кінці квітня покинула свою посаду. При цьому вона залишиться в команді офісу президента в якості радника з міжнародних комунікацій.