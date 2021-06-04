В Іспанії планують вакцинувати підлітків 12-19 років до початку навчання

Влада Іспанії розраховує провести вакцинацію проти COVID-19 серед підлітків від 12 до 19 років до початку нового навчального року у вересні, посилаючись на європейські ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уряд запропонує заходи комісії з громадській охороні здоров'я, яка потім повинна затвердити цей крок", - заявила міністр охорони здоров'я Кароліна Даріас.

За її словами, імунізацію підлітків планують завершити "приблизно за два тижні до" початку нового навчального року у вересні.

Напередодні в Італії дали старт вакцинації для підлітків старше 12 років препаратом Pfizer. Франція оголосила в середу, що з 15 червня почне пропонувати вакцини проти COVID-19 всім підліткам у віці від 12 до 18 років. Німеччина також заявляла, що вакцинація буде пропонуватися підліткам старше 12 років.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) 28 травня схвалило застосування вакцини Comirnaty, розробленої Pfizer і BioNTech, для дітей 12-15 років.

Іспанія стала однією з європейських країн, які найбільше постраждали від пандемії, на цей час там зареєстровано понад 80 тис. летальних випадків після зараження коронавірусом. До кінця літа Іспанія планує вакцинувати 70% населення. До теперішнього моменту 21% населення отримали по дві дози препарату, тобто повністю вакциновані, а 39,5% - хоча б одну дозу препарату.