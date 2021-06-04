У Карабасі загинули журналісти з Азербайджану

У Нагірному Карабаху нове загострення – в результаті підриву на міні в місті Кельбаджар загинули три особи, повідомляє Сегодня.

Інцидент стався близько 11 години 4 червня. Автомобіль з журналістами підірвався на протитанковій міні, коли їхав в напрямку села Сусузлуг Кельбаджарського району.

В результаті оператор телеканалу Az TV Сірадж Абішов, співробітник інформаційного агентства "АЗЕРТАДЖ" Магеррам Ібрагімов і заступник представника влади в селі Сусузлуг Аріф Алієв загинули. Ще 4 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості, зараз вони знаходяться в лікарні.

Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов. Фото: day.az

Міністерство поклало відповідальність за те, що трапилося на Збройні сили Вірменії.

Військова прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу про планування та ведення агресивної війни, порушення міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту і іншими статтями. Йде розслідування інциденту.