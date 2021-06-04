У Харкові невідомий "замінував" 14 лікарень: йде евакуація
У Харкові поліція у пʼятницю, 4 червня, перевіряє інформацію про мінування 14 медичних закладів, повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Харківської області.
Як повідомляється, повідомлення про закладення вибухівки у медзакладах міста надійшло на електрону пошту одного з підрозділів поліції близько 09:00.
"Зараз на місцях подій працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи, проводиться обстеження будівель та евакуація персоналу і пацієнтів", — йдеться у повідомленні.