У Харкові невідомий "замінував" 14 лікарень: йде евакуація

У Харкові поліція у пʼятницю, 4 червня, перевіряє інформацію про мінування 14 медичних закладів, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Харківської області.

Як повідомляється, повідомлення про закладення вибухівки у медзакладах міста надійшло на електрону пошту одного з підрозділів поліції близько 09:00.