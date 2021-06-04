Данілов анонсував зміни в КПК
В Україні планують змінити Кримінально-процесуальний кодекс. Планується ввести можливість укладення угоди зі слідством, повідомляє РБК-Украина.
Про це на брифінгу в Офісі президента заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
За словами Данілов, питання внесення до КПК можливості укладання угоди зі слідством розглянули на засіданні РНБО.
"Було розглянуто питання щодо угоди зі слідством. Стосовно цього ухвалили рішення, що зараз буде готуватися внесення змін до нашого Кримінально-процесуального кодексу, щоб люди могли укладати угоду зі слідством. Це набагато пришвидшить розгляд справ, які у нас сьогодні є", - пояснив він.