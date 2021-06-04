Данілов анонсував зміни в КПК

В Україні планують змінити Кримінально-процесуальний кодекс. Планується ввести можливість укладення угоди зі слідством, повідомляє РБК-Украина.

Про це на брифінгу в Офісі президента заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За словами Данілов, питання внесення до КПК можливості укладання угоди зі слідством розглянули на засіданні РНБО.