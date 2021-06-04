Нові правила для в'їзду удо Туреччини: названо "незрозумілий момент"

Нові правила в'їзду до Туреччини для українців передбачають, що туристи повинні пред'явити один з чотирьох документів для доказу, що вони не хворі на коронавірус. Однак у правилах міститься "незрозумілий момент, повідомляє Украина24.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" туроператор Олена Бойко.

"Для такого масового і популярного напрямку, як Туреччина, це норма, яка необхідна. Слава богу, що її запровадили. За скромними підрахунками, за день до Туреччини відлітають по 6 тис. осіб з України, по 30 рейсів, і чим більше туди буде летіти здорових, тим буде краще для всіх, хто збирається на відпочинок у цю країну. До цього вже всі звикли. Під час локдауну ми звикли до зміни вимог, клієнти до цього звикли" , - зазначила вона.

За словами Бойка, норми безпеки - це "головне, на що зараз потрібно орієнтуватися".

"Єдиний момент, який незрозумілий для мене в цьому документі, - там йдеться, що з довідкою. Ну добре, лікар виписав мені довідку українською мовою, її треба перекласти англійською, апостилювати, це не витримує ніяких норм. Але тести - це добре і здорово" , - сказала туроператор.

Нагадаємо, з 4 червня Туреччина прийматиме туристів з України за новими правилами. Тепер при перетині кордону потрібно пред'явити один з чотирьох документів: