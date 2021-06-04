Малюська пообіцяв проблеми за кордоном українським олігархам

Міністр юстиції Денис малюська впевнений, що включення впливових бізнесменів до реєстру олігархів ускладнить роботу з іноземними контрагентами компаній, бенефіціарами яких вони є, повідомляє Страна.ua.

"Про те, що таке процедури compliance (відповідності нормативним вимогам - Ред.) В західних компаніях і їх наслідки для українських контрагентів, я писати не буду", - написав чиновник в Фейсбуці.

Також він додав, що в США немає електронного реєстру власників зброї, а правоохоронні органи часто змушені довго чекати, поки потрібну інформацію знайдуть серед купи ящиків паперів. І це не тому, що в США не можуть зробити такий електронний реєстр, а тому, що це заборонено законом внаслідок лобізму організацій власників зброї, "які розуміють, що електронний реєстр - це перший системний крок до контролю за зброєю, обмеженням, а потім і повної заборони ".

"Тому вони роблять все можливе, щоб електронного реєстру не допустити. Це я до чого? А до того, що" подумаєш там, до реєстру олігархів внесуть ", - написав малюська.

У коментарі до посту він визнав, що в проекті закону є кілька технічних помилок, які спокійно можна виправити до другого читання, а в цілому він якісний і відповідає меті.

"І ключова історія в ньому - це реєстр, хоча все фокусуються на іншому. Були опції радикальніше і цікавіше, але ймовірність їх успішної реалізації - близька до нуля", - висловився міністр.