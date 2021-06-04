Путін розповів про вирішення ядерного питання з КНДР

Президент Росії Володимир Путін розповів про підхід до північнокорейської ядерної проблеми. За словами глави держави, це питання має вирішуватися не новими санкціями щодо КНДР, повідомляє Лента.Ру.

Під час зустрічі з керівниками міжнародних інформ агентств Путін зазначив, що новий виток напруженості з'явився через те, що деякі партнери КНДР відійшли від взятих на себе зобов'язань. Водночас він висловив надію, що «ми всі, і Росія, в тому числі знайдемо оптимальний шлях вирішення північнокорейської проблеми».