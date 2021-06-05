Єврокомісія приступила до розслідування проти Facebook

Єврокомісія почала офіційне розслідування проти американської корпорації Facebook у справі про можливе порушення антимонопольного законодавства при роботі сервісу з продажу товарів - Facebook Marketplace, повідомляє УНІАН.

Про це заявила комісар ЄС з питань конкуренції Маргрете Вестагер. У Єврокомісії підозрюють, що, коли конкуруючі компанії рекламують свої послуги на Facebook, корпорація може отримувати комерційно цінні дані, в тому числі про переваги споживачів, і потім використовувати їх проти суперників.

У самій компанії заперечують усі звинувачення.