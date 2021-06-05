На Київщині випробували тактичний безпілотник Raybird-3
На аеродромі в Бородянці Київської області в п'ятницю, 4 червня, відбулися демонстраційні польоти тактичного дрона Raybird-3, повідомляє Кореспондент.
За випробуваннями безпілотника виробництва ТОВ Авіаційна виробнича компанія Skayeton спостерігали представники Київської асоціації військових аташе (КАВА).
Відзначається, що літальний апарат є повноцінною безпілотною авіаційною системою класу "малий тактичний" для тривалих і ISTAR місій.
Вказані такі характеристики Raybird-3:
- переносна система готова до розгортання в лічені хвилини;
- модульна літальна платформа полегшує заміну різних функціональних частин;
- пакети корисного навантаження можуть включати радіорелейні пристрої й устаткування для електронної боротьби/протидії.
Дрон вже майже рік готують для постійного використання Повітряними силами ЗСУ.