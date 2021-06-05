Перша смерть від "чорної плісняви" в Непалі: жертва не хворіла на COVID-19

Першою в Непалі жертвою мукормікоз, або "чорної цвілі", став 65-річний чоловік, повідомляє Кореспондент.

Про це в п'ятницю, 4 червня, передає агентство AFP з посиланням на прес-секретаря Міністерства охорони здоров'я країни Крішну Прасада Пуделя.

"Він помер 3 червня 2021 року. Тест на мазок з носа показав грибкові гіфи, а біопсія носа і губ показала мукор", - уточнили в МОЗ.

За словами Пуделя, чоловіка, що проживає на заході країни, госпіталізували в реанімаційне відділення після виявлення у нього енцефаліту скроневої частки. При цьому померлий не був заражений коронавірусів.

Як інформували в МОЗ, зараз в Непалі є щонайменше десять випадків мукормікоз.