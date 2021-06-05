Курс валют НБУ на 5 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 5 червня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 4 червня, не змінився і залишається на рівні 27.34 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 5 червня 2021 року.

Курс євро не змінився і склав 33.26 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 5 червня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.73 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 5 червня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 38.71 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 5 червня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 30.33 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 5 червня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і залишається на рівні 7.47 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 5 червня 2021 року.