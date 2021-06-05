Курс валют НБУ на 5 червня

Курс валют НБУ на 5 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 5 червня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 4 червня, не змінився і залишається на рівні 27.34 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 5 червня 2021 року.

Курс євро не змінився і склав 33.26 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 5 червня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.73 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 5 червня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 38.71 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 5 червня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 30.33 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 5 червня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і залишається на рівні 7.47 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 5 червня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD долар 27.340 000
EUR євро 33.257 700
RUB рубль 0.373 170
GBP Фунт стерлінгів 38.714 800
CHF Швейцарський франк 30.332 300
PLN польський злотий 7.470 600

Новини

analytics