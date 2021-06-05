Курс валют НБУ на 5 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 5 червня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 4 червня, не змінився і залишається на рівні 27.34 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 5 червня 2021 року.
Курс євро не змінився і склав 33.26 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 5 червня 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс склав 3.73 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 5 червня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 38.71 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 5 червня 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 30.33 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 5 червня 2021 року.
Курс польського злотого не змінився і залишається на рівні 7.47 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 5 червня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.340 000
|EUR
|євро
|33.257 700
|RUB
|рубль
|0.373 170
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.714 800
|CHF
|Швейцарський франк
|30.332 300
|PLN
|польський злотий
|7.470 600