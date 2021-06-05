Трамп назвав "цікавою" ідею очолити Конгрес

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що його "зацікавила" ідея взяти участь в проміжних виборах до Конгресу в 2022 році, повідомляє Новое время.

Ідею про те, що колишній глава Білого дому може поборотися за місце в Конгресі та стати його спікером раніше озвучив його колишній радник Стів Беннон.

"Ви знаєте, це цікава ідея. Дехто пропонував мені взяти участь у виборах до Сенату, але це ідея може бути навіть краще" , - заявив Трамп.

Водночас для того, щоб в майбутньому стати спікером, Трампу буде необхідна не тільки перемога - республіканці мають також будуть отримати більшість, яка зараз належить демократам.

Також, згідно з рейтингами всередині Республіканської партії, у Дональда Трампа є високі шанси виграти праймеріз під час вибору кандидата на президентських виборах у 2024 році.