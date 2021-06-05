У США сталася екстрена посадка через пасажира

В американському місті Альбукерке (штат Нью-Мексико) літак здійснив вимушену посадку після того, як один з пасажирів спробував проникнути в кабіну пілотів, повідомляє Кореспондент.

Зазначається, що літак авіакомпанії Delta, на борту якого стався інцидент, виконував рейс з Лос-Анджелеса в Нешвілл в п'ятницю. Лайнер був перенаправлений в міжнародний аеропорт Санпорт в Альбукерке через ситуацію на борту.

Співробітники аеропорту заявили, що пасажир намагався, але не зміг проникнути в кабіну літака. Очевидці зняли на відео, як дебошира вдалося нейтралізувати бортпровідникам і пасажирам. За словами пасажирів, чоловік вимагав "зупинити літак".

Лайнер приземлився в аеропорту без пригод. В аеропорту Альбукерке поліція затримала порушника. Розслідуванням справи займається ФБР.

"ФБР реагує на повідомлення про вимушену посадку рейсу в аеропорту Альбукерке. Зараз ніякої небезпеки для суспільства немає" , - заявило ФБР в Twitter.

Особистість дебошира не розголошується.