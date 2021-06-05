Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає зміцнення гривні до долара і євро прискорилося. Національному банку двічі довелося проводити інтервенції на купівлю валюти, щоб хоч трохи загальмувати падіння долара.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 31 травня на позначці 27,40/27,58 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Продавці валюти відчайдушно чіплялися за рівень 27,50 гривень, не бажаючи опускати цінник, але утримати рівень не вдалося. У перший день червня котирування пішли нижче, а в середу зниження почало переростати в обвал. НБУ, який 8 тижнів не з'являвся на міжбанківському валютному ринку, був змушений втрутитися: він вийшов з інтервенцією і купив 20 млн доларів за ціною 27,32 гривні.

Перший вихід Нацбанку після тривалої перерви налякав імпортерів, і на наступний день з самого ранку вони почали активно брати валюту, ніж підштовхнули котирування до позначки 27,40 гривень. Але продавців все-таки було набагато більше: бачачи, що долар дешевшає, експортери користувалися будь-яким шансом, щоб продати його дорожче. До того ж спекулянти також включилися в гру на пониження і створили суттєву перевагу пропозиції над попитом. У п'ятницю, 4 червня цінник на покупку обвалився до 27,22 гривні, тому Національному банку довелося повторно оголошувати інтервенцію на покупку валюти. На цей раз регулятор купив «стандартні» 20 млн доларів за ціною 27,25 гривень.

Таким чином, за тиждень золотовалютні резерви НБУ зросли на 40 млн доларів. Закрили тиждень на позначці 27,24 / 27,273 гривень - на 25 копійок на позиції «бід» і на 25,7 копійок на позиції «оффер» нижче, ніж тижнем раніше.

Готівковий долар на минулому тижні продовжив падіння синхронно з безготівковим, а до кінця тижня навіть обігнав його. Вранці понеділка 31 травня в Києві продавали готівковий долар по 27,48-27,50 гривень. До вечора п'ятниці цінник на готівкового «американця» в столиці впав до 27,20-27,21 гривень, а вранці суботи почали з'являтися пропозиції оптових сум по 27,19 гривень. Таким чином, готівковий долар за тиждень подешевшав на 28-29 копійок, в черговий раз ставши дешевше безготівкового.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні робив різкі рухи, намагаючись визначитися з подальшим трендом. У вівторок, 1 червня він виріс до 1,2253 долара, але потім почав падати (після публікації американської статистики) і в п'ятницю, 4 червня опустився до 1,2102 долара. Публікація в п'ятницю, 4 червня звіту по зайнятості в США викликала чергову хвилю ослаблення американського долара, і до вечора євро скорегував своє падіння, піднявшись до 1,2184 долара. Закрили тиждень на позначці 1,2165 - на 26 пунктів нижче, ніж тижнем раніше. В Україні готівковий євро за тиждень подешевшав на 34 копійки. Вранці понеділка 31 травня євро в столиці продавали по 33,42-33,45 гривні. До вечора п'ятниці 4 червня цінник на готівковий євро опустився до 33,08-33,10 гривень.

Зростання світових цін на нафту, а також рішення Росії прибрати американський долар з Фонду національного добробуту, замінивши його на євро, китайський юань і золото, сприяли зміцненню рубля до долара США: російській валюті нарешті вдалося пробити рівень 73 рубля за долар. Закрили тиждень на позначці 72,86 рубля за долар - на 33 копійки краще, ніж тижнем раніше. У Києві готівковий рубль подешевшав з 3,72-3,75 до 3,70-3,72 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль на наступного тижня?

Безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку підійшов до чергового сильного рівня 27,18-27,20 гривень. Поява на міжбанку НБУ і його інтервенції, покликані стримувати зміцнення гривні, показують, що потенціал для подальшого зростання гривні до долара є. Питання полягає лише в тому, до якого рівня Нацбанк дозволить гривні зміцнитися. Але до того моменту, поки регулятор скаже «стоп», долар продовжить падати; передумов для зупинки зміцнення гривні і розвороту тренда на наступному тижні поки не видно. Готівковий долар на наступному тижні будуть продавати в діапазоні 27,00 - 27,40 гривень.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і коливання долара до гривні. Діапазон коливань євро залишаємо колишнім: 1,2050-1,2320 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 32,80 до 33,40 гривень за один євро.

Російський рубль на наступному тижні спробує продовжити зростання в напрямку 72 рублів за долар. Шанси досягти цієї позначки у російської валюти дуже непогані. В Україні готівковий рубль продаватимуть в інтервалі 3,68-3,78 гривні за 10 російських рублів.