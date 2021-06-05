В "Слузі народу" прокоментували закон про олігархів
Реакція окремих політиків і представників великого бізнесу на президентський законопроект про деолігархізацію свідчить про те, що для багатьох з них він є "незручним", вважають керівники "Слуги народу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми всі побачили першу реакцію - впливові політичні діячі почали несамовито дискредитувати спроби президента позбавити Україну олігархічного впливу. Деякі договорилися вже до того, що олігархи – мало не основа демократії в країні. Але хто, як не олігархи, підтримували Януковича свого часу? Влада Януковича була найвищим вираженням олігархічної моделі в українській політиці. Всі бачили, чим це закінчилося", - сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, ухвалити цей законопроєкт буде нелегко через опір певних кіл. Але парламентська більшість налаштована довести справу до кінця.
"Після реєстрації в парламенті будь-який законопроект опрацьовують у комітетах, голосують у першому читанні, потім працюють над поправками. Упевнений, що до законопроекту про олігархів ми побачимо тисячі поправок. Кожен депутат і кожна фракція захочуть додати щось своє. Можуть бути й альтернативні законопроекти. Але в підсумку ми пройдемо цей шлях і ухвалимо цей важливий закон", – підкреслив Арахамія.
Глава фракції порадив уважніше подивитися на реакцію і дії всіх, кого закон може стосуватися, і зробити свої висновки – хто в країні підіграє олігархам.
"Українцям зараз треба просто подивитися, хто і як коментує цю тему. Якщо просто намагаються дискредитувати ідею і не надають конкретних кроків, щоб олігархи більше ніколи не змогли впливати на всю країну заради своїх інтересів, то це і є допомогою олігархам", – вважає Арахамія.
Голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розцінює критику і опір ухваленню законопроєкту про деолігархізацію як деструктивну позицію опонентів, яку суспільство не підтримає.
"Ми хочемо надати нові правила, які змінять систему. Це абсолютно нормальне цивілізоване бажання, яке спрямоване на те, щоб в Україні було реальне верховенство права, а не верховенство грошей. Наші опоненти зараз тільки критикують, а не пропонують нові законодавчі інструменти, щоб прибрати деструктивний вплив олігархів. Така активність не може дати результату – суспільство її не сприйме", – сказав Корнієнко.