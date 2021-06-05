В "Слузі народу" прокоментували закон про олігархів

Реакція окремих політиків і представників великого бізнесу на президентський законопроект про деолігархізацію свідчить про те, що для багатьох з них він є "незручним", вважають керівники "Слуги народу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми всі побачили першу реакцію - впливові політичні діячі почали несамовито дискредитувати спроби президента позбавити Україну олігархічного впливу. Деякі договорилися вже до того, що олігархи – мало не основа демократії в країні. Але хто, як не олігархи, підтримували Януковича свого часу? Влада Януковича була найвищим вираженням олігархічної моделі в українській політиці. Всі бачили, чим це закінчилося" , - сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, ухвалити цей законопроєкт буде нелегко через опір певних кіл. Але парламентська більшість налаштована довести справу до кінця.

"Після реєстрації в парламенті будь-який законопроект опрацьовують у комітетах, голосують у першому читанні, потім працюють над поправками. Упевнений, що до законопроекту про олігархів ми побачимо тисячі поправок. Кожен депутат і кожна фракція захочуть додати щось своє. Можуть бути й альтернативні законопроекти. Але в підсумку ми пройдемо цей шлях і ухвалимо цей важливий закон" , – підкреслив Арахамія.

Глава фракції порадив уважніше подивитися на реакцію і дії всіх, кого закон може стосуватися, і зробити свої висновки – хто в країні підіграє олігархам.

"Українцям зараз треба просто подивитися, хто і як коментує цю тему. Якщо просто намагаються дискредитувати ідею і не надають конкретних кроків, щоб олігархи більше ніколи не змогли впливати на всю країну заради своїх інтересів, то це і є допомогою олігархам" , – вважає Арахамія.

Голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розцінює критику і опір ухваленню законопроєкту про деолігархізацію як деструктивну позицію опонентів, яку суспільство не підтримає.