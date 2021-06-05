Скільки електромобілів зареєстровано в Україні

Скільки електромобілів зареєстровано в Україні

Станом на 1 червня 2021 року в Україні поставлено на облік 28 005 електромобілів. Таку статистику навів міністерство інфраструктури, повідомляє АвтоПортал.

Поступово кількість електрокарів в Україні зростає і незабаром переступить поріг в 30 тис. одиниць. Так, з початку 2021 року автопарк України поповнили 2,4 тис. електрокарів.

Природно, близько 90% електрокарів на наших дорогах - потримані. Найпопулярніший електромобіль в Україні - звичайно ж, Nissan Leaf: понад половини електрокарів - саме цієї моделі.

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Найбільше електромобілів в Києві - 6068. Далі йдуть Одеська (4114) і Київська (3396) області.

Повна статистика по регіонах виглядає так:

  • Київ - 6 068 електромобілів;
  • Одеська область - 4 114;
  • Київська область - 3 396;
  • Харківська область - 2 715;
  • Дніпропетровська область - 2 302;
  • Львівська область - 1 805;
  • Вінницька область - 860;
  • Запорізька область - 753;
  • Житомирська область - 677;
  • Рівненська область - 557;
  • Полтавська область - 522;
  • Чернівецька область - 426;
  • Миколаївська область - 421;
  • Хмельницька область - 407;
  • Івано-Франківська область - 406;
  • Донецька область - 404;
  • Тернопільська область - 381;
  • Волинська область - 369;
  • Черкаська область - 362;
  • Закарпатська область - 321;
  • Херсонська область - 196;
  • Сумська область - 186;
  • Кіровоградська область - 186;
  • Чернігівська область - 129;
  • Луганська область - 39;
  • АРК - 3.

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