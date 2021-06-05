Скільки електромобілів зареєстровано в Україні

Станом на 1 червня 2021 року в Україні поставлено на облік 28 005 електромобілів. Таку статистику навів міністерство інфраструктури, повідомляє АвтоПортал.

Поступово кількість електрокарів в Україні зростає і незабаром переступить поріг в 30 тис. одиниць. Так, з початку 2021 року автопарк України поповнили 2,4 тис. електрокарів.

Природно, близько 90% електрокарів на наших дорогах - потримані. Найпопулярніший електромобіль в Україні - звичайно ж, Nissan Leaf: понад половини електрокарів - саме цієї моделі.

Найбільше електромобілів в Києві - 6068. Далі йдуть Одеська (4114) і Київська (3396) області.

Повна статистика по регіонах виглядає так: