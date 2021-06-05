Скільки електромобілів зареєстровано в Україні
Станом на 1 червня 2021 року в Україні поставлено на облік 28 005 електромобілів. Таку статистику навів міністерство інфраструктури, повідомляє АвтоПортал.
Поступово кількість електрокарів в Україні зростає і незабаром переступить поріг в 30 тис. одиниць. Так, з початку 2021 року автопарк України поповнили 2,4 тис. електрокарів.
Природно, близько 90% електрокарів на наших дорогах - потримані. Найпопулярніший електромобіль в Україні - звичайно ж, Nissan Leaf: понад половини електрокарів - саме цієї моделі.
Найбільше електромобілів в Києві - 6068. Далі йдуть Одеська (4114) і Київська (3396) області.
Повна статистика по регіонах виглядає так:
- Київ - 6 068 електромобілів;
- Одеська область - 4 114;
- Київська область - 3 396;
- Харківська область - 2 715;
- Дніпропетровська область - 2 302;
- Львівська область - 1 805;
- Вінницька область - 860;
- Запорізька область - 753;
- Житомирська область - 677;
- Рівненська область - 557;
- Полтавська область - 522;
- Чернівецька область - 426;
- Миколаївська область - 421;
- Хмельницька область - 407;
- Івано-Франківська область - 406;
- Донецька область - 404;
- Тернопільська область - 381;
- Волинська область - 369;
- Черкаська область - 362;
- Закарпатська область - 321;
- Херсонська область - 196;
- Сумська область - 186;
- Кіровоградська область - 186;
- Чернігівська область - 129;
- Луганська область - 39;
- АРК - 3.