Ексзаступника секретаря РНБО Кривоноса звільнили зі Збройних сил

Ексзаступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України, генерала армії Сергія Кривоноса звільнили з лав Збройних сил України, повідомляє УНІАН.

“Звільнений з лав Збройних сил України... Звільнений без рапорта” , - написав він у Facebook.

За словами Кривоноса, його звільнили через те, що він відмовився “прислуговувати”.

"Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть "немає посад". Хоча їх достатньо" , - повідомив він.

Кривонос прослужив у лавах української армії понад 32 роки.

У грудні 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО. На цю посаду Кривоноса у березні 2019 року призначав на то час президент Петро Порошенко.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що звільнення Кривоноса не було несподіваним, цьому рішенню передувала низка подій.