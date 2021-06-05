Акція ЛГБТ-спільноти під ОП пройшла мирно - поліція

У Києві під Офісом президента 5 червня відбулася акція ЛГБТ-спільноти. Жодних порушень або затриманих в ході публічного заходу не було, повідомляє РБК-Україна.

У ЗМІ почали поширювати повідомлення про нібито затриманих в ході акції. Правоохоронці цю інформацію спростували, захід вже закінчився.

"Акція була мирною, інформація про затриманих не відповідає дійсності" , - повідомили у прес-службі поліції.

Акція була направлена проти ігноруванням системного насильства з боку радикальних консерваторів щодо представників ЛГБТ-спільноти.

Учасники заходу вимагали: