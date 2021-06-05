Електромобілі можуть перестати бути вигідною покупкою

Електромобілі можуть перестати бути вигідною покупкою

Якщо нову ініціативу підтримають, платити доведеться близько 240 доларів щорічно, повідомляє Автоцентр.

Незважаючи на всі преференції, спрямовані на стимулювання переходу на електромобілі, в урядових коридорах заговорили про податки для власників «зеленого» транспорту в багатьох країнах. Справа в тому, що дорожня інфраструктура фінансується в тому числі і податком, який вже включений у вартість палива. А оскільки електромобілі «харчуються» електрикою, такий податок вони не платять. У зв'язку з чим логічно зобов'язати їх власників робити свій внесок у підтримання стану доріг.

На щастя, поки до цього додумалися тільки влада штату Техас, США. З подібною ініціативою виступили представники партії республіканців. Вони вважають, що власники електрокарів нарівні з водіями автомобілів з ДВС повинні сплачувати податок за використання доріг загального користування.

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Більш того, вже розроблено законопроект, в якому прописані терміни і суми. Згідно з документом, кожен власник електромобіля повинен щорічно сплачувати податок в розмірі 190-240 доларів. У разі перевищення річного пробігу в 14 500 км, доведеться доплатити ще 150 доларів.

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Там же зазначається, що щорічно через територію штату проїжджає близько 300 тисяч електричних транспортних засобів. У разі введення податку, це може принести штату додатково 37,8 млн доларів. За їхніми підрахунками, вже через п'ять років ця цифра досягне показника в 135,6 млн доларів на рік. Якщо законопроект схвалять, власникам «зелених» автомобілів доведеться платити вже з 1 вересня 2021 року.

Звичайно, як і в будь-якій історії, у цього законопроекту є свої противники. Цю роль взяла на себе організація Plug in America. Вони виступили проти подібного податку. Серед аргументів - менша кількість зборів для бензинових автомобілів. Крім того, з власників електромобілів в 20 штатах вже стягують реєстраційний збір, який варіюється від 50 до 200 доларів.

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