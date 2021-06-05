Електромобілі можуть перестати бути вигідною покупкою

Якщо нову ініціативу підтримають, платити доведеться близько 240 доларів щорічно, повідомляє Автоцентр.

Незважаючи на всі преференції, спрямовані на стимулювання переходу на електромобілі, в урядових коридорах заговорили про податки для власників «зеленого» транспорту в багатьох країнах. Справа в тому, що дорожня інфраструктура фінансується в тому числі і податком, який вже включений у вартість палива. А оскільки електромобілі «харчуються» електрикою, такий податок вони не платять. У зв'язку з чим логічно зобов'язати їх власників робити свій внесок у підтримання стану доріг.

На щастя, поки до цього додумалися тільки влада штату Техас, США. З подібною ініціативою виступили представники партії республіканців. Вони вважають, що власники електрокарів нарівні з водіями автомобілів з ДВС повинні сплачувати податок за використання доріг загального користування.

Більш того, вже розроблено законопроект, в якому прописані терміни і суми. Згідно з документом, кожен власник електромобіля повинен щорічно сплачувати податок в розмірі 190-240 доларів. У разі перевищення річного пробігу в 14 500 км, доведеться доплатити ще 150 доларів.

Там же зазначається, що щорічно через територію штату проїжджає близько 300 тисяч електричних транспортних засобів. У разі введення податку, це може принести штату додатково 37,8 млн доларів. За їхніми підрахунками, вже через п'ять років ця цифра досягне показника в 135,6 млн доларів на рік. Якщо законопроект схвалять, власникам «зелених» автомобілів доведеться платити вже з 1 вересня 2021 року.

Звичайно, як і в будь-якій історії, у цього законопроекту є свої противники. Цю роль взяла на себе організація Plug in America. Вони виступили проти подібного податку. Серед аргументів - менша кількість зборів для бензинових автомобілів. Крім того, з власників електромобілів в 20 штатах вже стягують реєстраційний збір, який варіюється від 50 до 200 доларів.