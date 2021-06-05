У мережі показали проект нової ZAZ Tavria

Український автодизайнер Роман Прядко опублікував зображення нової ZAZ Tavria Nova. На ньому показано, як міг би виглядати легендарний український автомобіль, якби його зараз запустили у виробництво, з огляду на зміну поколінь, повідомляє АвтоПортал.

Судячи по картинці, художник максимально зберіг характерну форму трьохдверного кузова Таврії, але додав «штрихи» на сучасний манер. Наприклад, Tavria Nova більше схожа на кроссоверним хетчбек: звертає на себе увагу високий кліренс, пластиковий захисний обвіс, великі колеса. Досить актуальне рішення в епоху процвітання машин сегмента SUV.

Крім цього, художник зробив машину більш аеродинамічним - передня стійка має більший кут нахилу, а на даху ззаду встановлений спойлер. Крім того, з'явилися складні виштамповки боковин.

Відзначимо, що ЗАЗ-1102 Таврія випускалася з 1988 по 2007 рік. За цей час хетч набув статусу культового, народного автомобіля. При цьому не можна виключати, що в майбутньому легенда все ж може повернутися в виробництво. По-перше, українці мають гостру потребу в доступному авто вітчизняного виробництва, а по-друге, всупереч думкам скептиків, в остання час «вмираючий» завод ЗАЗ все ж став подавати ознаки життя - з минулого року запорізьке підприємство збирає нові моделі Рено, Кіа і Лада . Так чому б йому знову не оволодіти виробництво свого, оригінального авто?