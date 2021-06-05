Кіркоров переплутав футболістів збірної Росії

Російський співак Філіп Кіркоров переплутав футболістів національної команди Магомеда Оздоєва та Маріо Фернандеса. Курйозний момент стався на тренуванні збірної Росії перед товариським матчем із Болгарією, повідомляє Обозреватель.

Кіркоров приїхав на заняття команди Станіслава Черчесова разом із сином Мартіном. Співак підійшов до Оздоєва і відрекомендував його синові, назвавши того Маріо. Футболіст "Зеніту" зазначив, що він не Фернандес, а натуралізований бразилець перебуває в тренажерному залі і скоро приєднатися до команди.

Філіп Кіркоров відвідав тренування збірної Росії. Джерело: РФС

"Ви, з півдня, такі всі красиві" , – прокоментував конфуз Кіркоров.

Відповідне відео опубліковано на сторінці збірної Росії в соціальній мережі Twitter.

Кіркорову подарували футболку збірної Росії. Джерело: РФС

Зазначимо, що росіяни продовжують підготовку до Євро-2020. Зустріч із Болгарією, яка відбудеться 5 червня, стане останньою напередодні турніру.

Філіп Кіркоров із сином на тренуванні збірної Росії. Джерело: РФС

Філіп Кіркоров і Станіслав Черчесов. Джерело: РФС

На чемпіонаті Європи підопічні Черчесова зіграють у групі В, де їхніми суперниками стануть команди Фінляндії, Данії та Бельгії.

Розклад Росії на Євро-2020:

12.06 (22:00). Росія – Бельгія

16.06 (16:00). Фінляндія – Росія

21.06 (22:00). Росія – Данія