Google потрапила в черговий скандал

Пошуковик Google назвав офіційну мову південноіндійського штату Карнатака "найпотворнішою в Індії". Керівництво регіону планує поскаржитись, повідомляє Обозреватель.

Як пише BBC, 3 червня Google-пошук показав, що каннада (мова штату) має найбільший результат за ключовими словами "найпотворніша мова в Індії". Після цього пошуковик уже вибачився за "непорозуміння та образу почуттів".

Результатами, показаними Google, обурилися багато людей, зокрема і керівництво Карнатака. Міністр штату Аравінд Лімбавалі зажадав вибачень від технологічної компанії, заявивши, що це була спроба Google образити гідність носіїв мови.

"Каннада має свою історію, мова з'явилася близько 2500 років тому та завжди була гордістю її носіїв" , – написав він у Twitter.

Міністр штату заявив, що люди пишаються своєю мовою. Джерело: Twitter Аравінда Лімбавалі

У відповідь у Google пояснили, що функція пошуку не завжди ідеальна, й іноді "метод опису контенту в інтернеті за конкретними запитами може давати дивні результати".

"Ми знаємо, що це неідеально, але швидко реагуємо, коли дізнаємося про проблему, та постійно працюємо над поліпшенням наших алгоритмів" , – пояснили в заяві.

У компанії запевнили, що результати пошуку не відбивають її думку і попросили вибачення.

Зазначимо, каннада – це мова із дравідійської родини. Нею якою розмовляють на півдні Індії приблизно 38 млн людей, переважно в штаті Карнатака. Вона є офіційною та адміністративною мовою цього штату.

Google – одна з найактивніших технологічних компаній в Індії, яка розширила свою присутність у багатьох штатах і багатьма мовами.