6 червня - яке сьогодні свято і день в історії

6 червня - 157-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 208 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 24 травня Юліанського календаря, повідомляє УНІАН.

Яке свято 6 червня 2021

Цього дня у світі відзначаються День народження електричної праски, День гордості атеїста, Всесвітній день боротьби зі шкідниками, День тетрису, Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля.

В Україні - День журналіста, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, у США - День вищої освіти, Дня захисту прав тварин, День автокінотеатрів, День обізнаності про хворобу Гентінгтона, День обізнаності про голод, День тих, що вижили після раку, День іграшки Йо-йо, День фізичних вправ у садівництві, День окулярів, День пирога з яблучним пюре, у Німеччині - День слабозорих людей, в Угорщині - День учителя, у Литві - День батька, у Тайвані - День інженера, в Аргентині - День інженерної справи, в Ісландії - День моряка, День рибалки, у Болівії - День учителя, у Швеції - Національний день, у Південній Кореї - День поминання, у Вірменії - Свято Ечміадзинського кафедрального собору, у Франції - День висадки союзників у Нормандії, в Індії - День посту і духовних практик «Апара Екадаші», у Туркменістані - День працівників текстильної промисловості, у Казахстані - День фінансової поліції, в Австралії - День штату Квінсленд, у Швейцарії - День батька, в Японії - День брата, у Канаді - День збройних сил.

Пам'ятні дати 6 червня, річниці та події

У 1664 році цього дня Новий Амстердам був перейменований на Нью-Йорк.

У 1882 році понад 100 тисяч жителів Бомбея загинули від величезних хвиль, які циклон пригнав у гавань з Аравійського моря.

У 1882 році американець Генрі Сілі запатентував електричну праску. За 200 років до винаходу Генрі Сілі праски відливали з чавуну та розігрівали в печах. У 1920 році з'явилися перші праски з термостатичним управлінням. Залежно від обраного типу тканини із трьох запропонованих - шерсть, льон, шовк - праска нагрівалася до потрібної температури. У другій половині 20 століття з'явилися перші праски з функцією відпарювання. Подальша еволюція незамінного домашнього приладу пішла семимильними кроками.

У 1933 році в місті Кемден, штат Нью-Джерсі, відкрився перший у світі кінотеатр, в якому автолюбителі могли дивитися кіно, не виходячи з автомобіля.

У 1942 році був здійснений перший стрибок із парашутом з синтетичної тканини.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 6 червня вшановує пам'ять преподобного Микити. У народі день називали Шипшинів, або Своборине дерево - так називали шипшина.

Що сьогодні не можна робити

Заборон немає, але є прикмета. Якщо мало квітів на шипшині, то можуть виникнути біди, а якщо багато, то весь рік сім'я проживе у мирі й добробуті. Злі люди іноді спеціально зривають квіти шипшини, щоб насолити. Не випускайте свій кущ з уваги до заходу сонця.

Прикмети на 6 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- увечері голосно стрекочуть коники - до гарної погоди;

- сильно гудуть хрущі - до довгої теплої погоди.