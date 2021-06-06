Курс валют НБУ на 6 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 6 червня 2021 року.
Курс долара, в порівнянні з 5 червня, не змінився і залишається на рівні 27.34 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 6 червня 2021 року.
Євро не змінився, і його курс склав 33.26 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 6 червня 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс склав 3.73 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 6 червня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 38.71 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 6 червня 2021 року.
Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 30.33 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 6 червня 2021 року.
Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 7.47 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 6 червня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.340000
|EUR
|Євро
|33.257700
|RUB
|Рубль
|0.373170
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.714800
|CHF
|Швейцарський франк
|30.332300
|PLN
|Польський злотий
|7.470600