Ексчоловік Ані Лорак прийшов на її концерт після чуток про возз'єднання

Не перший день у мережі обговорюють возз'єднання Ані Лорак з її ексчоловіком Муратом Налчаджиоглу. Сама співачка спростовує чутки і зазначає, що їм просто вдалося налагодити хороші стосунки після розлучення, повідомляє Сегодня.

Днями Ані Лорак дала концерт в одному із заміських комплексів Москви. Був присутній на концерті й ексчоловік співачки з їхньою спільною дочкою Софією.

Спільних фото пари немає, але на сторінці Софії в Instagram з'явилося відео з заходу – в кадр потрапив і Мурат.

Уважні підписники відразу ж знову заговорили про возз'єднання сім'ї.

"Яка гарна сім'я! Київ вас чекає!"

"Рада, що мама з татом разом, ви сім'я! Ура! Софія – красуня!"

До слова, після розлучення ексчоловік співачки раніше на її концертах не був помічений.

Варто зазначити, що заради цього концерту Ані Лорак пропустила музичну премію МУЗ-ТВ . Між іншим, не так давно співачка була відсутня і на премії RU.TV, хоч її виступ організатори анонсували.

Зовсім скоро у дочки Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу Софії день народження. Їй виповниться 10 років. Не виключено, що співачка влаштує велике свято для доньки і, звичайно ж, тато Софії не пропустить цей захід.

Нагадаємо, в цьому році Мурат і Ані Лорак з'явилися на одному зі світських заходів у Москві. Через деякий час експодружжя разом було на вечірці Філіпа Кіркорова.