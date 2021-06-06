Визначилися всі новачки наступного сезону УПЛ

"Верес", "Чорноморець" і "Металіст-1925" забезпечили собі три перших місця і, відповідно, путівки в українську Прем'єр-лігу на сезон 2021/22. Кількість учасників УПЛ в наступному сезоні зросте з 14 до 16 команд, повідомляє Обозреватель.

Клуб із Рівного достроково став чемпіоном Першої ліги та впевнено лідирує з відривом у 7 очок від одеситів за один тур до закінчення першості. Харків'яни йдуть третіми в таблиці та все ще можуть обігнати "Чорноморець" і закінчити турнір на другій позиції, але для цього підопічні Ангела Червенкова мають втратити бали в зустрічі з "Волинню".

Таблиця Першої ліги. Джерело: FlashScore

Два останніх місця в Першій лізі України зайняли "Кремінь" і "Кристал". З другої ліги підвищення в класі заробили "Метал" (незабаром має бути перейменований на "Металіст"), "Кривбас", "Ужгород" та "Поділля".

Таблиця Другої ліги групи А. Джерело: FlashScore

Таблиця Другої ліги групи В. Джерело: FlashScore

Нагадаємо, що останнє місце в УПЛ 2020/21 посів "Минай". Незважаючи на це, дебютанти української Прем'єр-ліги все ще можуть зберегти прописку в елітному дивізіоні, якщо донецький "Олімпік" оголосить про банкрутство. Старт наступного сезону запланований на 25 липня.