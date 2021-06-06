У "Слузі народу" анонсували додаткові закони щодо олігархів

Народна депутатка від "Слуги Народу", заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформполітики Євгенія Кравчук розповіла, що окрім вже поданого до Ради президентського законопроєкту про деолігархізацію, планується ухвалення ще низки документів стосовно українських олігархів, повідомляє Українська правда.

Кравчук наголосила, що в Україні наразі недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів і тому необхідно ухвалити законопроєкт про деолігархізацію.

Окрім вказаного документу буде ще запропоновано щонайменше 7 додаткових законопроєктів.