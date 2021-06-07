Як вибрати та приготувати м’ясо з користю для здоров’я

Не слід відмовлятися від м’яса, щоб уникнути проблем від його вживання — треба лише вибрати якісне м’ясо та правильно його приготувати, повідомляє GreenPost.

Про це розповіла лікар-нутриціолог Анна Мельник.

«Якщо ви любите м'ясо, то краще не смажте його. Шашлик, м'ясо на мангалі, на ґратках не шкідливі. Чому після нього буває погано? Тому що люди зазвичай не їдять м'ясо тиждень, а потім з'їдають кілограм. Любите — їжте, але до нього обов'язково потрібно багато води та зелені. Подивіться, як кавказці їдять м'ясо: його не видно під зеленню, коржик прісний (зазвичай не дріжджовий), сир (це білок) і молоде вино (антиоксиданти). Тому кавказці здорові. Але вони полюбляють дуже гостру їжу, тому більшість кавказьких чоловіків має варикоз. Усе має бути в міру — занадто гостру їжу можна, але на свято, зрідка», — говорить Анна Мельник.

Нутриціолог не радить вживати куповану ковбасу. Вона пропонує взяти кілограм м’яса, замаринувати на ніч і зробити буженину в рукаві, обравши спеції на свій смак.

Однак, обираючи між різними видами м’яса, варто звертати увагу не лише на ціну та свіжість.

«Один із найчистіших видів м’яса — баранина: немає методів вирощування овець на гормонах, антибіотиках, і навіть їхня природна дурість грає для нас позитивну роль: коли їх ведуть на забій, вони не розуміють, що відбувається, навіть не виробляються гормони стресу» — говорить Анна Мельник.

Далі в рейтингу нутриціолога йдуть кролятина, індичатина та курятина (принаймні фірм, які постачають екологічно чисту курятину).