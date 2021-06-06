Україна очікує на підтримку Угорщини на саміті НАТО

Українські дипломати очікують від Угорщини, яка блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО на високому рівні, підтримки на саміті Організації Північноатлантичного договору, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у заяві Посольства України в Угорщині з приводу проведення 14 червня саміту НАТО.

"Ми закликаємо наших партнерів приділити належну увагу цим питанням на саміті й використати його, щоб отримати інформацію від України на найвищому рівні та ухвалити рішення про надання нашій країні ПДЧ вже найближчим часом, таким чином рухаючись до реалізації положень декларації Бухарестського саміту про те, що Україна і Грузія стануть членами НАТО" , - наголошується у повідомленні.

Окрема сказано, що сьогодні в Угорщині завершились багатонаціональні навчання Saber Guardian - 2021 із залученням країн-членів НАТО і українських десантників, які повертаються додому.

"Участь у навчаннях такого рівня для наших військовослужбовців була важливою з точки зору як підвищення бойової майстерності, так і рівня взаємосумісності із силами Альянсу. Це ще один крок, зроблений Україною для припинення російської агресії та реалізації нашого курсу на євроатлантичну інтеграцію. На цьому шляху ми розраховуємо на підтримку наших союзників з НАТО, в тому числі й Угорщини" , - сказано у повідомленні.

14 червня відбудеться саміт НАТО, у ньому візьмуть участь лише країни-члени Альянсу. Президент Володимир Зеленський розраховував, що на цьогорічному саміті розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що країни Альянсу на саміті не ухвалять рішення про надання Україні ПДЧ. Також Кулеба не розуміє, чому на тлі російської агресії Україну не запросили на саміт. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина очікує на адекватне відображення занепокоєнь України щодо безпеки у підсумкових документах саміту.

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.