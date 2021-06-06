Україна отримала ще 705 тис. доз вакцини AstraZeneca

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про отримання нової великої партії вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19 компанії AstraZeneca, яка буде в пріоритетному порядку використана для повторної вакцинації осіб, які вже отримали перше щеплення аналогічною вакциною, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На цьому тижні Україна отримала ще більш 705 тис. доз вакцини AstraZeneca в рамках ініціативи COVAX. Її використовуватимуть насамперед для людей, які зробили вже перше щеплення і повинні отримати другу дозу", - написав Шмигаль у Facebook в неділю.

Крім того, за його словами, Україна отримає вакцину від США, які оголосили про план розподілу 25 млн доз серед різних країн світу.