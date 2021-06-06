Названо продукти, які можуть подешевшати

В Україні можуть знизити податок на додану вартість на хліб, борошно, гречку, яйця, молоко та інші соціально значущі продукти, щоб досягти їх здешевлення, повідомляє Україна 24.

Про це в ефірі програми "Зворотній зв'язок" на телеканалі "Україна 24" розповів перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, коментуючи відповідний законопроєкт, внесений до Верховної Ради.

"Є кілька обговорень, яким має бути перелік. Сьогодні є затверджений перелік, в якому відбувається щоденний моніторинг цін. Це базові продукти, з яких можна починати. До них відносяться хліб, батон, борошно, гречка, вівсянка, пшоно. Є фактично базові продукти, такі як цукор, є м'ясо птиці, яйця, є базові молочні продукти - молоко, сметана, масло. З цих продуктів, швидше за все, буде починатися прийняття законопроєкту в Раді", - розповів заступник міністра.

Як зазначив Висоцький, за результатами прийняття законопроєкту можна буде оцінювати його ефект для споживачів, враховуючи, що буде менше надходжень до бюджету.

"Головна мета, і виробники її підтримують, - щоб ціни знизилися, і споживачі при тих самих витратах збільшили своє споживання", - підкреслив він.

Нагадаємо, до Верховної Ради подано законопроєкт № 5425-2, яким пропонується знизити ПДВ з 20% до 14% на гречку, цукор, борошно, макарони та інші соціально важливі продукти.