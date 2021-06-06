Партія Меркель лідирує на регіональних виборах у ФРН

Партія канцлера ФРН Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) лідирує на виборах у парламент федеральної землі Саксонія-Анхальт, свідчать дані екзит-полу, проведеного німецьким телеканалом ARD, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вибори до земельного парламенту (ландтагу) Саксонії-Ангальт вважаються в Німеччині останньою офіційною перевіркою настрої виборців перед виборами в бундестаг у вересні цього року.

Згідно з підрахунками телеканалу, ХДС на минулих у неділю виборах може претендувати на 36% голосів виборців, основний конкурент партії на цих виборах - права "Альтернатива для Німеччини" набирає за прогнозом 22,5% голосів. На третьому місці "Ліві" з 11% голосів, далі йде Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) з 8,5%.

"Зелені", настільки популярні останнім часом на федеральному рівні, отримують у цій східнонімецької землі 6,5% голосів. Також на місця в парламенті може претендувати Вільна демократична партія Німеччини, вона набирає 6,5% голосів.