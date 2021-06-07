Відверте і пікантне фото Каменської в прозорому вбранні

Настя Каменських любить провокувати мережеву публіку відвертими фото і пікантними нарядами, а іноді з'являється і зовсім без них. Співачка зізнається, що автором її ню-фотосесій є коханий чоловік Потап, повідомляє РБК-Украина.

Наприклад, вона запостила знімок в спокусливому концертному аутфіті в Instagram. На зірці -прозора водолазка з пікантними елементами декору, під якою добре видно білизну – чорний ліф, чорні лосини, лакова баска і широкий шкіряний пояс з масивним ланцюгом посередині. Яскравий аксесуар - прозорий чокер з масивною золотою фігуроною підвіскою.

Макіяж Насті був зроблений з акцентом на очі, на губах грає трендова нюдова помада, волосся розпущене.