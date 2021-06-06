Кравчук назвав можливе місце зустрічей ТКГ замість Білорусі

Глава української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук переконаний, що зустрічі групи необхідно замість Білорусі перенести до нейтральної країни, повідомляє РБК-Україна.

На його думку, це може бути Швейцарія чи Фінляндія, про це Кравчук заявив в ефірі телеканалу "Дім".