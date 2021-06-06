Кравчук назвав можливе місце зустрічей ТКГ замість Білорусі
Глава української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук переконаний, що зустрічі групи необхідно замість Білорусі перенести до нейтральної країни, повідомляє РБК-Україна.
На його думку, це може бути Швейцарія чи Фінляндія, про це Кравчук заявив в ефірі телеканалу "Дім".
"На мою думку, треба було б перенести (переговори ТКГ, - ред.) у нейтральну країну. Ну скажімо, у Швейцарію чи Фінляндію. Можна перенести і туди, де приймалася Будапештська угода про без'ядерний статус України. Можливо б це був місточок до того, аби поєднати майбутні перемовини з прийнятим документом про без'ядерний статус", - сказав глава української делегації у ТКГ.