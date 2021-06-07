7 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день безпеки харчових продуктів, День червневого жука, День пробної технології, повідомляє УНИАН.

У США - День штату Оклахома, День Буна, День відеомагнітофона, День шоколадного морозива, День «Слава Богу, сьогодні понеділок», в Іспанії - День республіки, в Ірландії - Червневий вихідний, у Британії - День реаліті-шоу «Острів любові», в Новій Зеландії - День народження королеви, на Мальті - День мучеників, в Аргентині - День журналіста, у Киргизстані - День фінансових і економічних працівників, в Австралії - День Західної Австралії, в Перу - День прапора, у Словаччині - День Меморандуму словацької нації, в Норвегії - День розірвання унії зі Швецією, у Хорватії - День хорватської дипломатії, в Мексиці - День свободи вираження, у Чилі - День піхоти, День битви при Аріці, в Данії - День народження принца Йоахіма.

Пам'ятні дати 7 червня, річниці та події

У 1340 році в цей день у Голландії було засновано місто Роттердам.

У 1520 році поблизу Кале – порт біля протоки Па-де-Кале, є найближчим до Англії населеним пунктом Франції (відстань по прямій до Британії становить 34 кілометри) - зустрілися король Англії Генріх VIII і король Франції Франциск I, які влаштували тритижневий бенкет із 10 тисячами придворних. Це гуляння на 10 років спустошило французьку скарбницю. Його прозвали «Поле золотої парчі».

7 червня 1632 року був закладений мавзолей Тадж-Махал в Агрі, тодішній столиці індійської імперії Великих Моголів, на честь Мумтаз-Махал, яка померла від пологів коханої дружини імператора Шах-Джахана. Пізніше і він був тут похований. Будівництво тривало понад 20 років. Дослідники вважають, що автором проекту цього шедевра світової архітектури був сам імператор Шах-Джахан, котрий з юності захоплювався архітектурою і будівництвом. Разом із тим, згідно зі старовинними документами, відоме й ім'я головного архітектора - Устад-Іс. У роботі брали участь більш як 20 000 людей. Крім індійських майстрів, у ній брали участь найкращі зодчі, запрошені з Персії, Туреччини, Самарканда і навіть із Венеції. Тадж-Махал повністю збудований із білого мармуру.

У 1692 році цього дня стався землетрус на Ямайці, що спричинив цунамі, яке знищило місто Порт-Роял - головну піратську базу в Карибському морі. З цього почався захід епохи піратства у Вест-Індії.

У 1775 році Сполучені Колонії зміняли свою назву на Сполучені Штати (United States).

У 1903 році в Берліні французький учений П'єр Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елемента - полонія.

У 1919 році в Нью-Йорку вперше у світі були застосовані письмові тести для отримання водійських прав.

У 1929 році відповідно до Латеранських угод було утворено державу Ватикан.

фото https://pixabay.com/ru

У 1960 році в Саудівській Аравії жінкам було дозволено здобувати освіту.

У 1965 році корпорація «Sony» представила перший домашній відеомагнітофон - CV-2000. Він тоді коштував 995 доларів.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 7 червня відзначає третє знайдення глави Іоанна Хрестителя, або Іоанна Предтечі. У народі день назвали Іван - Медвяні роси, або Ферапонтівська роса. Вважалося, що ранкові опади 7 червня можуть бути солодкими, з медовим присмаком.

Що сьогодні не можна робити

Не можна дітям бігати босими по траві - можуть важко захворіти. День також не підходить для медичних операцій. Ще не можна полоти город. А подружжю краще відмовитися від близькості - дитина, яка буде зачата в цей день, виросте некмітливою й ледачою. Якщо сьогодні захворієте, то хворіти будете довго, але обов'язково одужаєте.

Прикмети на 7 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- скільки вранці роси - стільки буде льону та конопель;

- на горобині багато цвіту - до хорошого врожаю льону й вівса;

- дощ - серпень буде холодний і грибів у лісі не буде.