Монету в 50 копійок продають за тисячі гривень

В Україні за монети номіналом в 50 копійок 1992 і 1996 років випуску готові платити тисячі гривень. На аукціонах за такі монети змагаються десятки покупців, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних аукціону Violity. Наприклад, за дві монети (50 копійок 1992 року і 25 копійок 1992 року) заплатили 12 112 грн. Всього зробили 25 ставок.

Джерело: violity.com

50 копійок 1996 року – аверс-аверс-1 (96) -1 (96) до продали 6 911 грн. 50 копійок 1996 року за 6 068 грн.

Джерело: violity.com

Джерело: violity.com

Як пише портал Monety, відомо кілька різновидів 50 копійок 1992 року. Є звичайні монети, вартість яких дорівнює номіналу. Дорого продати можна тільки рідкісні різновиди, ціна на них доходить до 7000 грн.

На реверсі всіх монет вказаний номінал "50 копійок", на аверсі напис "Україна" і дата ", 1992". Визначити дорогі українські 50 копійок можна по аверсу, реверсу і гурту. Далі наводимо опис рідкісних різновидів.

На інтернет аукціонах продають 50 копійок "в нерідній металі" з срібла, бронзи, міді, алюмінію, нікелевого сплаву. Офіційно такі монети в обіг не надходили, це можуть бути пробні екземпляри або невідомо де виготовлені спеціально для заробітку на нумізматів. В каталозі ІТК ціна на 50 копійок "в нерідній металі" вказана в межах 100-250 у.о.

Крім цього, колекціонерам можна продати браки, наприклад, якщо у монети два аверсу або два реверсу. Також є ймовірність знайти 50 копійок з поворотом реверсу до аверсу.