Іоанна Предтечі 2021: як відзначається та що не можна робити

Іоанна Предтечі 2021: як відзначається та що не можна робити

У понеділок, 7 червня, православна церква в Україні та інших країнах звершує святкування на честь третього обрітення глави Іоанна Хрестителя (Предтечі, повідомляє Обозреватель.

У народі свято відоме як Іоанна Предтечі, або Іванів день, Медові роси. Про його традиції та історію, а також про те, що можна і що не можна робити цього дня, далі в матеріалі.

Третє обрітення глави Іоанна Предтечі: історія

Згідно з Євангелієм, Іоанн був найближчим попередником Ісуса Христа, який передбачив прихід Спасителя, а потім хрестив Його у водах Йордану. Він викривав багатьох грішників, в тому числі тетрарха Галілеї Ірода Антипу, який одружився на дружині свого брата Іроіаді.

Іроіада вирішила помститися Іванові й схилила свою доньку Соломію попросити в Ірода голову Предтечі. Той не посмів відмовити. За переказами, Іроіада не дала поховати голову пророка разом з тілом, а заховала її в палаці. Згодом реліквію кілька разів знаходили і знову втрачали.

Третє обрітення глави Іоанна Предтечі відбулося близько 850 року. З Константинополя під час заворушень, викликаних висиланням Іоанна Златоуста, її перенесли до місто Емесси, а потім через набіги сарацинів (810-820) – в Комани, де в період іконоборства заховали в землі.

Після відновлення іконошанування Константинопольським собором 842 року патріарх Ігнатій (847-857) під час нічної молитви отримав вказівку місцезнаходження глави Іоанна Хрестителя. Він повідомив про це імператору Михайлу III, і той відправив посольство в Комани, де в зазначеному місці святиню була віднайдено втретіє. Пізніше главу знову перенесли до Константинополя і там поклали в придворній церкві. Частина її зберігається на Афоні.

Третє обрітення голови Іоанна Предтечі відбулося близько 850 року
Третє обрітення голови Іоанна Предтечі відбулося близько 850 року. Джерело: davidova-pustyn.ru

Що можна робити на Іоанна Предтечі

За народною прикметою, на Івана Предтечі починаються медові (худі) роси – липка рідина на листках рослин, яку виділяє листя або попелиця і червці.

Вважалося, що такі "роси" шкодять і рослинам, і дітям, і худобі. Якщо хворіла худоба, казали: "Правильно напала на медову росу". Хворіла дитина, – значить, бігала по медовій росі.

Водночас цим росам приписували й цілющі властивості: в Іванів день починали запасатися лікарськими травами такорінням. Крім того, за традицією на Івана Предтечі після сходу роси виганяли худобу в поле. А з мором тварин боролися, змушуючи їх проходити через згарище від багаття.

Іоанн був найближчим попередником Ісуса Христа, який передбачив прихід Спасителя
Іоанн був найближчим попередником Ісуса Христа, який передбачив прихід Спасителя. Джерело: Pixabay

Що не можна робити на Іоанна Предтечі: забобони

Затівати ремонт або генеральне прибирання – інакше удача й благополуччя підуть з дому.

Носити одяг темних кольорів.

Ходити босоніж по траві – до хвороби.

Прикмети 7 червня

Рясна роса – буде добрий урожай.

Виліт бджіл без затримки – до багатого медозбору.

На горобині багато квітів – до довгої осені або до врожаю льону.

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