Іоанна Предтечі 2021: як відзначається та що не можна робити

У понеділок, 7 червня, православна церква в Україні та інших країнах звершує святкування на честь третього обрітення глави Іоанна Хрестителя (Предтечі, повідомляє Обозреватель.

У народі свято відоме як Іоанна Предтечі, або Іванів день, Медові роси. Про його традиції та історію, а також про те, що можна і що не можна робити цього дня, далі в матеріалі.

Третє обрітення глави Іоанна Предтечі: історія

Згідно з Євангелієм, Іоанн був найближчим попередником Ісуса Христа, який передбачив прихід Спасителя, а потім хрестив Його у водах Йордану. Він викривав багатьох грішників, в тому числі тетрарха Галілеї Ірода Антипу, який одружився на дружині свого брата Іроіаді.

Іроіада вирішила помститися Іванові й схилила свою доньку Соломію попросити в Ірода голову Предтечі. Той не посмів відмовити. За переказами, Іроіада не дала поховати голову пророка разом з тілом, а заховала її в палаці. Згодом реліквію кілька разів знаходили і знову втрачали.

Третє обрітення глави Іоанна Предтечі відбулося близько 850 року. З Константинополя під час заворушень, викликаних висиланням Іоанна Златоуста, її перенесли до місто Емесси, а потім через набіги сарацинів (810-820) – в Комани, де в період іконоборства заховали в землі.

Після відновлення іконошанування Константинопольським собором 842 року патріарх Ігнатій (847-857) під час нічної молитви отримав вказівку місцезнаходження глави Іоанна Хрестителя. Він повідомив про це імператору Михайлу III, і той відправив посольство в Комани, де в зазначеному місці святиню була віднайдено втретіє. Пізніше главу знову перенесли до Константинополя і там поклали в придворній церкві. Частина її зберігається на Афоні.

Третє обрітення голови Іоанна Предтечі відбулося близько 850 року. Джерело: davidova-pustyn.ru

Що можна робити на Іоанна Предтечі

За народною прикметою, на Івана Предтечі починаються медові (худі) роси – липка рідина на листках рослин, яку виділяє листя або попелиця і червці.

Вважалося, що такі "роси" шкодять і рослинам, і дітям, і худобі. Якщо хворіла худоба, казали: "Правильно напала на медову росу". Хворіла дитина, – значить, бігала по медовій росі.

Водночас цим росам приписували й цілющі властивості: в Іванів день починали запасатися лікарськими травами такорінням. Крім того, за традицією на Івана Предтечі після сходу роси виганяли худобу в поле. А з мором тварин боролися, змушуючи їх проходити через згарище від багаття.

Іоанн був найближчим попередником Ісуса Христа, який передбачив прихід Спасителя. Джерело: Pixabay

Що не можна робити на Іоанна Предтечі: забобони

Затівати ремонт або генеральне прибирання – інакше удача й благополуччя підуть з дому.

Носити одяг темних кольорів.

Ходити босоніж по траві – до хвороби.

Прикмети 7 червня

Рясна роса – буде добрий урожай.

Виліт бджіл без затримки – до багатого медозбору.

На горобині багато квітів – до довгої осені або до врожаю льону.