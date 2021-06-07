Угоди купівлі-продажу нерухомості обкладуть підвищеним податком

Кабмін хоче ввести додатковий податок на операції з нерухомістю. Така новація міститься у поданому в Верховну Раду урядовому законопроекті №5600, повідомляє UBR.

Зокрема, тим, хто продає, наприклад, квартири частіше, ніж два рази за рік, потрібно буде з кожної наступної угоди заплатити в казну 18% податку. За прогнозами опитаних експертів, таке нововведення призведе до різкого стрибка цін на ринку.

Торкнеться ініціатива земельних ділянок, квартир, котеджів і дач, гаражів та ін. господарсько-побутових споруд.

За іншу нерухомість, що не ввійшла до цього переліку, також потрібно буде переплатити. Причому починаючи вже з другої на рік угоди.

Це торкнеться, зокрема, першої групи нерухомого майна:

перший продаж - 0%

другий - 5%

третій і подальші -18%

По другій групі нерухомого майна ставки встановлять такі:

перша угода на рік - 5% податку;

другий і наступні продажі - 18%.

За фактом з продавця запитають майже 20% податку

Юристи висловили сумніви щодо доцільності введення 18% податку.

"Така фіскалізація, на їхню думку, фактично змусить ринок, девелоперів шукати шляхи зменшення податкового навантаження" , - зазначив партнер ЮК KPD Consulting Владислав Кисіль.

Нагадаємо, зараз продавець житла - другого і подальшого протягом року - зобов'язаний сплатити 5% податку і ще 1,5% військового збору.

Зазначені 6,5% продавці нерухомості зобов'язані перераховувати від суми угоди, а не від свого доходу або прибутку.

Підвищення ставки до 18% - а фактично до 19,5%, адже потрібно враховувати і 1,5% військового збору - негативно відіб'ється на галузі.

Учасники ринку будуть шукати способи обійти настільки різке зростання податкового навантаження.

"У результаті держава отримає менше доходів, ніж зараз" , - вважає партнер ЮК KPD Consulting.

Єдиний позитивний момент - більш зрозумілі умови роботи для продавців, які з другого і наступних продажів протягом року сплачують за 6,5%. До них іноді приходять "перевіряючі органи" і звинувачують в ухилянні від сплати податків.

Подібних кримінальних розслідувань маса, діляться своїми спостереженнями юристи. Людина продала п'ять об'єктів - не завжди навіть в одному місті - а податкові органи вважають, що вона ухилилась від сплати податків.

Усі додаткові витрати, пов'язані зі сплатою 19,5% податків або з пошуком "обхідних шляхів" будуть, так чи інакше, перекладені "на плечі" покупців або інвесторів.

Якщо у когось є різні об'єкти нерухомості (ділянка, гараж, квартира, будинок і т.д.) і він хоче їх продати протягом року, то тоді запропоноване законопроектом №5600 оподаткування несправедливе, вважає президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта.

Логічно було би більш точно прописати в категорію тих, хто підпаде під податок 18%. Наприклад, якщо продаються об'єкти однією особою в багатоквартирних будинках або будинки в котеджних містечках, які знаходяться на одній земельній ділянці або в одній місцевості.

В іншому випадку доцільно залишити стару ставку в 5%, переконаний Піта.

Знайдуть лазівки, щоб не платити

Гендиректор девелоперської компанії Greenol Олег Приходько, коментуючи цю ініціативу, привів аналогію з ринком оренди житла. Така нерухомість теж оподатковується за схожою ставкою 19,5%.

"За різними підрахунками в тіні знаходиться близько 80% орендного житла Києва, що належить фізичним особам", - помітив він.

Отже, додає експерт, у разі прийняття цієї норми ринок продажу нерухомості теж спрямується в тінь.

"18% - це дуже багато, це неадекватна ставка", - підкреслив глава Greenol.

Учасники ринку будуть робити різні способи мінімізації податкового навантаження. Наприклад, "розкидати" продажу житла по різних звітних періодів. Або оформляти угоди на підставних осіб - родичів, кумів, знайомих і т.д.

В крайньому разі ставка в 18% буде перекладатися на кінцевого споживача, упевнений Приходько. Якщо ж додати 1,5% військового збору і 1% держмита, то "вийде вже плюс 20% до ціни".

Причому відбудеться це неринковим, неприродним способом, зауважує експерт.

Ринок нерухомості "завжди був цікавий для оподаткування і наповнення бюджету", додає Приходько. Податкове навантаження на цю галузь завжди менше в порівнянні, наприклад, з алкогольною або тютюновою індустріями.

"Тепер держава взялася за те, щоб змінити ситуацію і обкласти податками цей ринок, бо він великий. Дуже великі обсяги нерухомості будуються і продаються", - констатував гендиректор Greenol.

Комерційну нерухомість теж не омине

Експерти припустили, що уряд може ввести подібну практику і щодо комерційної нерухомості. За словами Приходька, цей сегмент у нас розвивається найшвидшими темпами в Європі.

За останні два-три роки ця тенденція проявилася в Україні дуже помітно. Держава не залишить у спокої "настільки великий куш" і з наступного року, вважає експерт. А тому можна чекати відповідних змін надалі.

Ціни піднімуть вверх

Експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак спрогнозувала, що дана новація негативно вплине на ринок.

"Це історія з розряду "однією рукою давати, другою - забирати". Впровадження подібного оподаткування - прямий удар по інвестиціях приватних рантьє. А, отже, по всій будівельній галузі та суміжних з нею галузях, яких понад сорок штук", - підкреслила вона.

Відзначивши, що подібний підхід призведе до "істотного зниження податкових відрахувань".

Берещак нагадала, що інвестиційна привабливість нерухомості за останній рік суттєво зросла. На це вплинули зростання цін, помітне падіння ставок по депозитах і відсутність прямих вигідних альтернатив для приватних капіталовкладень.

За її спостереженнями, ставки по депозитах опустилися фактично до 7,5% річних в гривні і нижче 1% в доларах. При покупці житла, згідно з новим законопроектом, "за фактом доведеться платити 18% податку на прибуток і 1,5% військового збору", вторимо іншим експертам Берещак.

Різниця в ціні "квадрата" в бік збільшення за цикл будівництва в сегменті "комфорт +" може скласти 30-35%, в бізнес-класі - до 40%.